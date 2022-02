Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo sta per iniziare le riprese: la serie TV di Disney+ comincerà i lavori a Vancouver il 1° giugno 2022. Anche se ad oggi non abbiamo una data di uscita ufficiale (o una finestra), è bello sapere che lo spettacolo - dall'annuncio del 2020 - è sulla buona strada.

L'entusiasmo di Rick Riordan per la nuova serie TV è palpabile. I suoi libri sul semidio moderno Percy Jackson sono stati precedentemente adattati in due film nel 2010 e nel 2013, nessuno dei quali Riordan ha visto. In un tweet poi cancellato, Riordan aveva detto:

"Non ho ancora visto i film e non ho intenzione di farlo. Li giudico dall'aver letto le sceneggiature, perché mi importa di più della storia. Certamente non ho nulla contro gli attori molto talentuosi. Non è colpa loro. Mi dispiace solo che siano stati trascinati in quel pasticcio".

Sebbene il suo disprezzo per i film di Percy Jackson sia chiaro, Riordan è stato direttamente coinvolto nella serie Disney+, inclusa la scrittura dell'episodio pilota, il che spiega la sua eccitazione. Ha inoltre elogiato il regista del pilot, James Bobin:

"James conosce bene i libri di Percy. I suoi figli sono fan. Il suo umorismo è meraviglioso. Siamo in buone mani, siamo fortunati ad averlo nel nostro team. Incrociate le dita perché tutto vada come ci aspettiamo!".

Fonte: SlashFilm