Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Il Monte Olimpo della serie di Percy Jackson si fa sempre più affollato e nuove figure di spicco del pantheon greco hanno recentemente trovato i loro interpreti.

Dopo aver infatti scritturato Jason Mantzoukas (The Good Place) per vestire i panni del dio del vino, Dioniso, Adam Copeland per quelli del battagliero Ares e Lin-Manuel Miranda (His Dark Materials) come volto del messaggero Hermes, stavolta è il turno del sovrano degli Inferi e del boss della divina fucina.

È stato infatti annunciato che Jay Duplass (Industry) e Timothy Omundson (Psych) appariranno nello show basato sulla saga di romanzi scritti da Rick Riordan, ricoprendo i rispettivi ruoli di Ade e Efesto.

In merito ai recenti casting si è espresso lo stesso Riordan, coinvolto in veste di produttore esecutivo, e riguardo Duplass ha dichiarato:

“Ciò che lo ha reso perfetto per essere Ade è stata la sua recente interpretazione di Jesse Bloom nella seconda stagione di Industry. Riesce a incarnare il lato incompreso, pericoloso e cupo del dio degli Inferi, ma anche il suo atteggiamento dolce e stravagante…. È stato come un brivido, quasi surreale, parlare con Jay nelle vesti di Ade, mentre presenziava nel suo antro ultraterreno. Il suo botta e risposta con Percy Jackson era assolutamente perfetto”.

Parlando invece di Omundson, ha aggiunto:

”Riesce a rappresentare la giusta sensibilità del dio Efesto, il più forte e il più resistente fra gli Immortali, a volte respinto per le sue differenze, ma di buon cuore, nonostante i suoi modi burberi”.

Lo show è attualmente nel pieno della produzione e non ha ancora una data ufficiale d’uscita sul servizio streaming di Disney+.

Fonte: Comic Book