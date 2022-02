Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 37 minuti fa

L'attesissima premiere della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders è stata vista da 3,8 milioni di spettatori nel Regno Unito: ciò lo rende il più grande debutto di sempre per la serie TV britannica, superando i 3,7 milioni ottenuti dal debutto della stagione 5.

In onda sulla BBC One del Regno Unito, e in arrivo su Netflix a data da destinarsi, il primo episodio della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders è stato dedicato alla memoria di Helen McCrory, scomparsa l'anno scorso dopo una battaglia contro il cancro. L'episodio ha anche rivelato come il creatore Steven Knight, il regista Anthony Byrne e i produttori hanno gestito il destino della zia Polly di McCrory, una figura chiave nella famiglia Shelby.

Steven Knight ha confermato che questa non sarà la fine per lo spettacolo, e che sarà un film - che avrà gli stessi attori e forse una incredibile new entry - a chiudere il cerchio.

Nella sesta stagione, Tommy Shelby affronterà vari nemici, ma il nemico peggiore che ha è se stesso. Torneranno anche Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Natasha O'Keeffe e Sophie Rundle.

