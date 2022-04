Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 13 ore fa

La sesta ed ultima stagione della serie TV britannica Peaky Blinders ha confermato il successo della premiere e si chiuderà con l'ultimo episodio Lock and Key, che verrà presentato domenica 3 aprile.

Il regista Anthony Byrne, in una recente intervista, ha parlato dell'episodio finale, dicendo che il suo tema centrale sarà la vendetta.

"L'episodio cinque è il classico Peaky. Nel momento in cui ha inizio è subito assolutamente implacabile. E c'è molto in gioco. È un episodio davvero impegnativo. E c'è un Tommy Shelby altamente motivato e che mette tutto in moto. E poi il sesto è vendetta. È così che io la vedo".

Il tema della vendetta sarà un filo conduttore che lega, alla fine dei conti, tutto il capitolo.

Byrne ha rivelato, inoltre, che l'episodio avrà una durata di ottantuno minuti:

"Si tratta di una cosa così in stile Peaky per l’ultimo hurrah. Sembra davvero, davvero diverso dal resto della stagione. Sarà realmente differente da tutto quello che abbiamo realizzato in precedenza. Per quanto riguarda la portata è davvero epica. Sembra come un film, in un certo senso è la prova generale del lungometraggio".

Questa stagione segnerà la fine della dimensione seriale della storia, e darà inizio a quella cinematografica. La durata dell'episodio finale infatti è servita da prova per il sequel del film in uscita. L'entrata in scena di un nuovo personaggio nella sesta stagione potrebbe essere rivelatrice per il seguito della narrazione.

In Italia la sesta stagione verrà rilasciata il 10 giugno su Netflix.

Fonte: We Got This Covered