Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Le riprese della sesta stagione di Peaky Blinders sono terminate da tempo e il materiale è in fase di montaggio. E a quanto pare non sarà l'ultima: non ci sarà una settima stagione bensì un film il quale segnerà la chiusa dell'avvincente e amata famiglia Shelby; almeno per il momento.

Il tutto è stato rivelato alla rivista Variety dal creatore della serie TV, Steven Knight al BFI Festival:

"Scriverò il lungometraggio che sarà ambientato e girato a Birmingham. E probabilmente sarà la fine della storia di Peaky Blinders per come la conosciamo. È un'idea completamente definita: ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Penso che sarà una conclusione appropriata alla storia raccontata fino ad ora, ma da essa, potrebbero nascere dei progetti futuri che in realtà non chiamo spin-off, ma semplicemente degli spettacoli televisivi che continueranno a raccontare la storia di questa parte della società".

Lo sceneggiatore pluripremiato e candidato ha aggiunto, nella medesima occasione, che probabilmente non sarà lui ad occuparsi di questi possibili progetti ma che lascerà spazio a nuovi scrittori e creatori.

Non è ancora di dominio pubblico e, magari non è ancora stato deciso, se il film seguirà lo stesso processo di distribuzione della serie TV: vale a dire, prima sulla BBC nel Regno Unito e su Netflix nei mercati internazionali, tra cui l'Italia.

Le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2023, mentre la sesta stagione di Peaky Blinders sarà rilasciata il prossimo anno.

Fonte: Variety