Nonostante l'annuncio secondo cui la storia di Peaky Blinders si sarebbe conclusa con un film, sembra che la trama di questo acclamato dramma di BBC/Netflix non sia destinata a terminare qui.

Per sei stagioni la serie TV ha coinvolto gli spettatori con le avventure del raffinato boss del crimine Tommy Shelby (Cillian Murphy) alla guida della famigerata gang di Birmingham nel periodo post-Prima Guerra Mondiale. Il film in programma chiuderà questa fase, ma secondo quanto dichiarato dal creatore dello spettacolo Steven Knight, non rappresenterà la conclusione definitiva dell'intera saga - e che, anzi, esistono dei piani per il futuro, ancora da annunciare:

"Siamo rimasti sorpresi dalla risonanza che questa serie, incentrata su una gang di Birmingham degli anni '20 e '30, ha avuto nel corso degli anni. Alcune storie sembrano avere un impatto particolare e continuano a esercitare il loro fascino, e tutti coloro che vi sono coinvolti lo percepiscono. Cosa ci riserva il futuro? Deve ancora essere annunciato. Ma non è la fine".

Queste dichiarazioni lasciano intendere che il film di Peaky Blinders, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, potrebbe fungere da trampolino di lancio per uno o più spin-off. Il franchise ha ancora molte storie da raccontare, sia che si concentrino sui membri della famiglia Shelby che su altri personaggi. Ad esempio, potremmo vedere Ada Shelby intraprendere una promettente carriera politica, o Duke e Isiah assumere il controllo della gang, o ancora Alfie espandere il suo impero criminale.

Sebbene sembri logico che il film apra la strada a dei sequel, la trama potrebbe anche proseguire con dei prequel. Una storia del genere potrebbe esplorare le vicende della famiglia Shelby e dei Peaky Blinders prima del ritorno di Tommy dalla Prima Guerra Mondiale, oppure potrebbe approfondire l'origine della famiglia Shelby, secoli prima degli eventi narrati nella serie TV. Indipendentemente dalla direzione che prenderà il franchise, sembra che ci siano ancora molte trame interessanti da svelare.

