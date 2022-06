Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La sesta e ultima stagione dell'apprezzata serie TV britannica Peaky Blinders è stata da poco resa disponibile su Netflix. Solo un paio di giorni dopo il rilascio, lo show è salito vicino alla vetta delle classifiche mondiali: gli ultimi aggiornamenti vedono infatti Peaky Blinders come la terza serie TV più vista all'interno della Top 10 del colosso dello streaming in tutto il mondo, ma la prima in Italia.

Stranger Things continua a rimanere salda al primo posto nel resto del mondo. Nella sua seconda settimana di disponibilità, è stata vista per un totale di 335.010.000 di ore a livello globale: un risultato senza precedenti, nettamente superiore al record stabilito due mesi fa dalla seconda stagione di Bridgerton.

La sesta stagione di Peaky Blinders è senza la co-protagonista di Cillian Murphy, Helen McCrory, tragicamente morta di cancro al seno ad aprile 2021. L'attore irlandese interprete di Thomas Shelby, a tal proposito, ha dichiarato:

"Penso che l'intera serie sia davvero un omaggio a lei, per onorarla. La sua presenza e la presenza del suo personaggio sono ancora molto sentite nella serie, e fa molto parte del viaggio di Tommy nella stagione. Sarà diverso senza di lei. Semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona, ed è un'enorme perdita per l'intera comunità di attori e non solo per il nostro spettacolo. I miei pensieri sono sempre con Damian Lewis e i suoi figli. Spero solo che lo show sia all'altezza della sua memoria e del nostro ricordo di lei".

Inoltre, recentemente, Murphy ha commentato la sua decennale interpretazione nella serie TV.

Fonte: Comic Book