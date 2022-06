Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Peaky Blinders ha rilasciato su Netflix la sua sesta e ultima stagione pochissimi giorni fa. Nello spettacolo Cillian Murphy ha interpretato il ruolo principale di Tommy Shelby, il leader dei Peaky Blinders.

Vantando un cast stellare, la serie TV è stata una serie incredibilmente popolare e amata sia dai fan che dalla critica: lo show è stato infatti nominato per diversi premi durante la sua corsa, ricevendo un totale di tre BAFTA. Sebbene Peaky Blinders sia giunto al termine della sua corsa, è stato annunciato un film che chiuderà definitivamente la narrazione.

Durante un'intervista l'attore protagonista ricorda com'è stato interpretare Shelby per così tanti anni, raccontando come sia stata un'esperienza unica invecchiare insieme a un personaggio:

"È affascinante. Abbiamo iniziato a girare nel 2012, quindi sono 10 anni che lo interpreto. È un grande capitolo della mia vita, una grossa fetta della mia vita. Nel frattempo ho fatto molte altre cose ma ho non ho mai avuto quell'esperienza di invecchiare insieme a un personaggio o di essere in grado di impersonarlo al punto che il personaggio inizia a pensare al posto tuo nella performance. Ciò accade sicuramente nelle stagioni 4, 5 e 6: era sicuramente il personaggio al controllo 'del veicolo', se capite cosa intendo. È incredibile, non ho mai avuto quell'esperienza prima".

Nonostante abbia interpretato Shelby per così tanto tempo, Murphy ammette che ad ogni nuova stagione di Peaky Blinders gli ci è sempre voluto del tempo per riprendere il caratteristico accento di Shelby. L'attore afferma inoltre che, mentre interpretare Shelby è un duro lavoro, è stato gratificante stare con un personaggio per così tanto tempo. Pochi attori hanno la possibilità di interpretare un ruolo per un periodo di tempo così lungo, e Murphy è uno dei fortunati.

Con gli attori che passano così spesso da un progetto all'altro e da un ruolo all'altro, vestire i panni di un personaggio per più di un decennio è un'opportunità unica. Tommy Shelby è uno dei pochi personaggi di Peaky Blinders ad essere amato dai fan dall'inizio alla fine, e sembra che Murphy sia affezionato al ruolo tanto quanto lo sono molti fan.

Fonte: Screen Rant