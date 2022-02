Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Da quando è andata in onda per la prima volta nel 2013, la serie TV della BBC è stata un enorme successo sia per la critica che per il pubblico. Il suo ultimo capitolo verrà rilasciato oggi, ma ciò non significa che Peaky Blinders sia finito, poiché è stato rivelato che sarà un film a concludere definitivamente la storia.

Di recente, la star di Spider-Man: No Way Home Tom Holland ha ammesso di aver tentato un'audizione per Peaky Blinders, ma non ha ottenuto la parte. L'attore ha scelto di non approfondire ulteriormente l'argomento, lasciando i fan a speculare sul ruolo che avrebbe potuto avere nello spettacolo. Anche le star della serie stessa hanno provato a pensarci, con Harry Kirton (interprete di Finn Shelby) che ha sottolineato che il ruolo che Holland avrebbe potuto avere dipende da quanto tempo fa ha fatto l'audizione: se l'audizione fosse stata fatta di recente, potrebbe essere stato scelto per uno dei personaggi cattivi.

Adesso, anche il creatore della serie Steven Knight si è unito alla conversazione, e ha parlato della precedente audizione di Holland, affermando che "deve essere stato un ruolo piuttosto importante per cui stava facendo l'audizione". Mentre Knight non ha rivelato altri dettagli, ha offerto un ruolo a Holland nel film in programma: "Ma se volesse tornare per il film, ne saremmo felici". Finora, non c'è stata alcuna risposta dall'attore.

Non è chiaro se Knight abbia in mente un ruolo specifico per Tom Holland o vorrebbe semplicemente lavorare con lui. Gli spettatori potrebbero dover aspettare ancora del tempo per delle risposte: al momento, infatti, non è stata ancora fissata nessuna una data di uscita per il film di Peaky Blinders, anche se si dice che le riprese inizieranno alla fine del 2022. In tal caso, i fan potrebbero almeno scoprire se Holland è stato scelto come membro del cast prima della fine dell'anno.

Fonte: Screen Rant