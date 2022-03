Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo il debutto su BBC avvenuto a fine febbraio, Netflix ha annunciato quando la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders sarà rilasciata sulla piattaforma.

Bisognerà quindi aspettare 3 mesi prima di scoprire cosa accadrà a Tommy Shelby & co., e le premesse non fanno presagire nulla di positivo. Sui social, infatti, un membro del cast ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo: "Sta per accadere qualcosa di spiacevole...", scrive Anya Taylor-Joy. Che si stia riferendo al triste destino di Tommy Shelby di cui molti spettatori parlano?

La nuova stagione dello spettacolo, purtroppo, sarà senza la co-protagonista di Murphy, Helen McCrory, tragicamente morta di cancro al seno nell'aprile 2021.

"Penso che l'intera serie sia davvero un omaggio a lei, per onorarla", ha recentemente detto Murphy. “La sua presenza e la presenza del suo personaggio sono ancora molto sentite nella serie, e fa molto parte del viaggio di Tommy nella stagione. Sarà diverso senza di lei. Semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona, ed è un'enorme perdita per l'intera comunità di attori e non solo per il nostro spettacolo. I miei pensieri sono sempre con Damian Lewis e i suoi figli. Spero solo che lo show sia all'altezza della sua memoria e del nostro ricordo di lei".

La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders sarà rilasciata su Netflix il 10 giugno.