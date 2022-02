Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Tra poche ore, e dopo un anno di attesa, i fan di Peaky Blinders potranno scoprire cosa la sesta e ultima stagione della serie TV di BBC e Netflix avrà da raccontare.

Siamo quindi a un passo dal debutto dell'ultimo lotto di episodi, con Cillian Murphy ancora una volta al timone dell'amato programma britannico. Questa volta il suo personaggio, Tommy Shelby, dovrà scoprire chi è stato a tradirlo nel finale della scorsa stagione. Data questa premessa, ovviamente, l'ansia degli spettatori non ha fatto altro che crescere.

Nell'attesa del grande debutto, un membro del cast ha pubblicato una foto su Instagram - e le premesse sono tutt'altro che buone: "Sta per accadere qualcosa di spiacevole...", scrive Anya Taylor-Joy.

Chiaramente, sapere con certezza a cosa si stia riferendo è impossibile finche gli episodi non verranno rilasciati - ma è normale speculare. Che si stia riferendo al triste destino di Tommy Shelby di cui molti spettatori parlano?

La nuova stagione dello spettacolo, purtroppo, sarà senza la co-protagonista di Murphy, Helen McCrory, tragicamente morta di cancro al seno nell'aprile 2021.

"Penso che l'intera serie sia davvero un omaggio a lei, per onorarla", ha recentemente detto Murphy. “La sua presenza e la presenza del suo personaggio sono ancora molto sentite nella serie, e fa molto parte del viaggio di Tommy nella stagione. Sarà diverso senza di lei. Semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona, ed è un'enorme perdita per l'intera comunità di attori e non solo per il nostro spettacolo. I miei pensieri sono sempre con Damian Lewis e i suoi figli. Spero solo che lo show sia all'altezza della sua memoria e del nostro ricordo di lei".

La sesta stagione di Peaky Blinders andrà in onda su BBC One e in streaming su iPlayer nel Regno Unito. Al di fuori del Regno Unito, sarà trasmessa in streaming su Netflix.