Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il destino di Thomas Shelby potrebbe essere sconosciuto fino all'uscita della sesta stagione di Peaky Blinders, ma la quinta potrebbe aver già svelato il modo in cui Tommy morirà.

I fan della serie TV britannica hanno cercato a lungo di indovinare come finirà lo show di BBC e Netflix, e molti sono certi che porterà alla morte del protagonista Tommy Shelby (Cillian Murphy) nella sesta stagione. Anche se questo è decisamente plausibile, il modo in cui molti hanno pensato che Tommy sarebbe morto potrebbe essere quello che la stagione 5 di Peaky Blinders ha svelato.

Mentre la stagione 4 di Peaky Blinders si è conclusa con Tommy in un buon momento - avendo appena vinto il suo seggio in Parlamento - la stagione 5 non condivideva la stessa speranza. Peaky Blinders non ha mai esitato a uccidere i personaggi centrali (come ha dimostrato la morte di John Shelby nella quarta stagione) ma spesso tendeva anche a concludere le stagioni con una sorta di risvolto positivo per Tommy e la sua famiglia. Il quinto lotto di episodi ha preso le distanze dalle stagioni precedenti, terminando con Tommy tradito e all'oscuro dell'identità del traditore.

Tommy dovrà sicuramente affrontare molteplici minacce nella stagione 6 di Peaky Blinders, ma alcuni spettatori hanno iniziato a preoccuparsi che un dettaglio della stagione precedente potrebbe essere la causa del suo triste destino: abbiamo infatti trovato Tommy con una nuova e persistente tosse, e ciò potrebbe essere un indizio che il personaggio morirà a causa di una malattia ai polmoni. La tubercolosi era ancora un problema significativo nella Gran Bretagna degli anni '20 e, con l'abitudine al fumo, il consumo di oppio e la vita frenetica di Tommy, è sicuramente una malattia che potrebbe trovare strada facile nel suo organismo.

La famiglia Shelby non si è mai preoccupata dei nemici, quindi la possibilità che Tommy possa essere ucciso da uno dei loro avversari non è troppo inverosimile. Tuttavia, la quinta stagione ha anche parlato del suicidio, che Tommy ha contemplato almeno due volte nella scorsa stagione. Charlie ha inoltre rivelato a Tommy - nell'episodio 5x06 - che sia sua madre che suo nonno sono morti in quel modo. Ancora perseguitato dalla perdita di Grace, e ora da quella di zia Polly, Tommy potrebbe soccombere ai demoni che affliggono la sua mente.

Per questo motivo, una delle opzioni più popolari tra i fan dello show è che Tommy Shelby morirà per suicidio nel finale di Peaky Blinders.

Anche se non è nemmeno sicuro che il finale di Peaky Blinders coinciderà con la morte di Tommy, la sua tosse è lì per una ragione - e probabilmente porterà a un nuovo focus narrativo nella sesta stagione. Certo è che ancora non sappiamo con certezza se Peaky Blinders finisca effettivamente con la morte di Tommy o meno, ma sembra quasi impossibile che la sua storia finisca felicemente.

La sesta e ultima stagione della serie TV sarà rilasciata il 27 febbraio.

