Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Secondo le fonti, il produttore esecutivo e showrunner di Outlander Matthew B. Roberts è incaricato di scrivere e produrre il prequel. Una writer's room è attualmente in fase di creazione con l'obiettivo di iniziare a lavorare nelle prossime settimane.

I dettagli esatti della trama su cui si concentrerebbe il prequel sono ancora sconosciuti. Ronald D. Moore, che ha sviluppato Outlander per la televisione, sarà produttore esecutivo insieme a Maril Davis sotto la loro etichetta Tall Ship Productions.

I rappresentanti di Sony e Starz hanno rifiutato di commentare.

Outlander è basato sull'omonima serie di romanzi di Diana Gabaldon, che ha recentemente anticipato in un post su Facebook che sta ancora lavorando a un romanzo prequel su Ellen MacKenzie e Brian Fraser, i genitori del personaggio principale di Outlander, Jamie Fraser. Gabaldon ha anche pubblicato il romanzo prequel, intitolato Virgins, nel 2013 come parte dell'antologia Dangerous Women. Quella storia è incentrata su un giovane Jamie Fraser e Ian Murray nella Francia del 1740. Tuttavia, al momento non è sicuro che una delle due storie sarà al centro della serie prequel.

La notizia del nuovo progetto arriva a un passo dal debutto della sesta stagione della serie madre, previsto per il 6 marzo. Il prossimo capitolo sarà composto da 8 episodi e sarà basato su A Breath of Snow and Ashes, mentre il settimo (già confermato) avrà 16 episodi e sarà basato su An Echo in the Bone.

Fonte: Variety