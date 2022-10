Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo le ultime novità sul prequel Outlander: Blood of My Blood, si torna a parlare della settima stagione della serie madre, che arriva ad ampliare maggiormente il suo nutrito cast: sono stati infatti annunciati altri interpreti inediti saliti da poco a bordo del progetto, ma anche i nomi di alcuni volti conosciuti che torneranno nel prossimo arco narrativo.

Fra le new entry troveremo:

Gloria Obianyo , che vestirà i panni di Mercy Woodcock, una donna nera libera che si troverà ad affrontare tutte le difficoltà e le minacce dell'America coloniale;

, che vestirà i panni di Mercy Woodcock, una donna nera libera che si troverà ad affrontare tutte le difficoltà e le minacce dell'America coloniale; Rod Hallett , che ricoprirà il ruolo di Benedict Arnold, il famoso soldato rivoluzionario divenuto traditore;

, che ricoprirà il ruolo di Benedict Arnold, il famoso soldato rivoluzionario divenuto traditore; Diarmaid Murtagh (Leif di Vikings), che darà il volto a Buck MacKenzie, figlio illegittimo di Dougal e Geillis, nonché antenato di Roger;

(Leif di Vikings), che darà il volto a Buck MacKenzie, figlio illegittimo di Dougal e Geillis, nonché antenato di Roger; Kristin Atherton, che sarà Jenny Murray, la sorella di Jamie e madre di Ian, precedentemente interpretata da Laura Donnelly.

Per quanto riguarda invece i grandi ritorni, sono stati confermati Graham McTavish (House of the Dragon), Steven Cree (A Discovery of Witches), Andrew Whipp, Nell Hudson, Layla Burns e Lotte Verbeek (I Borgia), che vestiranno nuovamente i rispettivi panni di Dougal MacKenzie, Ian Murray, Brian Fraser, Laoghaire Fraser, Joan MacKimmie e Geillis Duncan.

“Una delle tante gioie del nostro epico racconto è l'elemento del viaggio nel tempo che ci permette di rivisitare alcuni dei nostri personaggi preferiti in tempi e luoghi diversi”, ha così dichiarato lo showrunner Matthew B. Roberts. “Siamo quindi entusiasti di dare il bentornato a tanti volti familiari nella settima stagione, nonché accogliere diversi nuovi attori nella famiglia di Outlander, e non vediamo l'ora di presentarli ai fan”.

Fonte: Screen Rant