Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 25 dicembre 2022

Le turbolenti e appassionanti vicende che coinvolgono i coniugi Fraser e tutti i loro cari sono in procinto di tornare a coinvolgere il proprio pubblico, desideroso di sapere cosa accadrà alla coppia dopo quanto accaduto nel finale della scorsa annata.

Mentre il cast del settimo arco narrativo di Outlander prende sempre più corpo, per stuzzicare l’attenzione dei fan e offrire una prima anteprima, la rete televisiva Starz ha dunque deciso di concedere loro un graditissimo regalo di Natale, pubblicando online il teaser trailer ufficiale.

I nuovi episodi trarranno ispirazione da parte del sesto e dal settimo romanzo dell’omonima saga fantasy della scrittrice statunitense Diana Gabaldon.

In attesa di poter assistere alle prossime imprese dell’impavida coppia di amanti, che dovrebbero debuttare durante l’estate del 2023, vi ricordiamo che è in fase di sviluppo un prequel intitolato Outlander: Blood of My Blood, incentrato sulla storia d’amore dei genitori di Jamie (Sam Heughan).

Fonte: Comic Book