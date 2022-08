Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 44 minuti fa

Mentre i fan sono in trepidante attesa di maggiori dettagli in merito alla settima stagione, di cui sono state recentemente annunciati nuovi ingressi all’interno del cast, giungono online nuove informazioni in merito al prequel di Outlander.

Come annunciato ad inizio anno, la rete televisiva Starz aveva intenzione di ampliare maggiormente il popolare universo basato sui romanzi di Diana Gabaldon con la produzione di un show inedito e finalmente il progetto inizia a prendere corpo.

La serie, che s’intitolerà “Outlander: Blood of My Blood”, si concentrerà su di una nuova e travolgente storia d’amore che avrà per protagonisti i genitori di Jamie Fraser (Sam Heughan).

Matthew B. Roberts, showrunner dell’opera originale, incaricato di scrivere il prequel, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Ronald D. Moore e Maril Davis, mentre Gabaldon figurerà in veste di supervisore e consulente.

“Outlander è uno show avvincente che di stagione in stagione ha catturato il cuore di numerosi fan in tutto il mondo” - ha così affermato Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di Starz - “Siamo entusiasti di esplorare questo mondo così vivo per portare al nostro pubblico la storia da cui tutto ha avuto inizio. Matthew, Maril e Ronald continueranno ad infondere la loro eccezionale visione e creatività in questa nuovo progetto e non vediamo l'ora di vedere cosa accadrà dopo”.

In attesa quindi di ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che la settima stagione di Outlander sarà composta da ben 16 episodi e adatterà il romanzo “An Echo in the Bone”.

Fonte: Variety