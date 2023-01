Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

STARZ ha annunciato il rinnovo di Outlander per un'ottava stagione, ma questa notizia non è piacevole come potrebbe sembrare: la piattaforma ha infatti aggiunto che sarà anche l'ultima. Fortunatamente, questo non significa che i fan dovranno dire addio per sempre alla storia d'amore che viaggia nel tempo, poiché verrà realizzato il prequel Outlander: Blood of My Blood, che si concentrerà sui genitori di Jamie Fraser (Sam Heughan) e vedrà il ritorno di molti creativi della serie madre.

"Outlander: Blood of My Blood è una storia d'amore. Esplorerà fino a che punto una persona può spingersi per trovare l'amore quando l'amore è considerato un lusso, e quando i matrimoni sono fatti strategicamente, spesso per motivi politici o guadagno finanziario", ha dichiarato Matthew B. Roberts, showrunner e produttore esecutivo. "Il titolo è un riferimento alla promessa di matrimonio di Jamie Fraser con Claire, e ci saranno diversi nomi che i fan di Outlander riconosceranno. La storia televisiva di Jamie e Claire potrebbe concludersi con la stagione 8, ma Diana sta continuando con il loro viaggio letterario. Con Jamie e Claire, e ora Brian ed Ellen, c'è ancora molto altro da fare nell'universo di Outlander, e non vediamo l'ora di continuare a condividere queste storie con i nostri fan devoti".

La stagione 8 di Outlander sarà composta da 10 episodi, sei in meno della settima - attualmente in fase di riprese e che dovrebbe debuttare su STARZ quest'estate.

"Per quasi un decennio Outlander ha conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo e siamo lieti di portare l'epica storia d'amore di Claire e Jamie a una conclusione adeguata", ha affermato Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di STARZ. "Ma prima di chiudere questo capitolo c'è molto della loro storia appassionata da raccontare nel corso di 26 nuovi episodi. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con Matthew, Maril, e Ronald e non vedo l'ora di vedere dove ci porterà la loro affascinante narrazione".

Fonte: Comic Book