Outlander 7: le Ultime Aggiunte al Cast della nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 38 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo il recente ingresso di Charles Vandervaart, che ricoprirà il ruolo della versione adulta del figlio segreto di Jamie (Sam Heughan), William Ransom, il cast della settima stagione di Outlander è pronto ad accogliere fra le sue fila due new entry.

Si tratta di Joey Phillips e Izzy Meikle-Small, che sono stati scritturati per vestire i rispettivi panni del Dottor Denzell Hunter e di sua sorella Rachel, le cui tranquille vite saranno destinate a cambiare drasticamente in seguito all’incontro con il giovane Ian (John Bell) e il sopracitato William Ransom.

“Siamo entusiasti di accogliere Izzy e Joey nella famiglia di Outlander e non vediamo l'ora che i fan vedano come questi due fantastici attori daranno vita a Rachel e Denzell”, ha così commentato la notizia lo showrunner Matthew B. Roberts.

Stando a una prima descrizione, il Dottor Denzell Hunter ha studiato medicina a Boston e Londra e in quanto convinto sostenitore della libertà, è in procinto di entrare a far parte dell'Esercito Rivoluzionario in veste di chirurgo.

Rachel viene invece delineata come una ragazza modesta, ma dall’indole focosa, qualità che la porterà ad inspirare ammirazione proprio nei due ospiti che busseranno alla porta della loro fattoria.

Fonte: Deadline