Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre i fan si sono da poco accomiatati per la sesta volta dalle struggenti avventure dei Fraser, giungono già le prime informazioni in merito alla prossima settima stagione di Outlander: è stato infatti comunicato che Charles Vandervaart è recentemente entrato a far parte del cast.

L’attore, apparso nell’ultima annata di Lost in Space nei panni di Liam Tufeld, darà il volto alla versione adulta di William Ransom, il figlio segreto di Jamie (Sam Heughan), nato dall’unica notte che l’uomo è stato costretto a passare con Lady Geneva Dunsany.

Come ricorderanno i fan, a seguito della morte della madre, il giovane è stato adottato da Lord John Grey (David Barry), che lo ha cresciuto come se fosse sangue del suo sangue.

Descritto come un aristocratico cortese, ma dotato nel profondo della tempra di un vero Highlander, quando giungerà a Wilmington lo farà in veste di soldato britannico, con il compito di reprimere la rivoluzione americana, non sapendo ancora nulla in merito all’identità del suo vero padre.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Charles nella famiglia Fraser per la settima stagione di Outlander, che entrerà a far parte di un cast composto da attori di talento” - ha dichiarato Matthew B. Roberts, showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo - “La Scozia sarà di nuovo la nostra casa di produzione, con i Fraser e i MacKenzies che cercheranno di creare una casa sullo sfondo della Guerra Rivoluzionaria. I nuovi episodi promettono maggiori avventure, viaggi nel tempo ed emozioni rispetto a qualunque altra annata precedente”.

Fonte: TVLine