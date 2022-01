Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La Rivoluzione non è ancora iniziata, ma sta sicuramente arrivando.

"La marea è cambiata", dice Claire all'inizio del nuovo trailer di Outlander. L'anteprima di circa due minuti ha un'atmosfera incredibile, mentre guardiamo la viaggiatrice del tempo e suo marito affrontare minacce sia straniere che non.

Il video ci offre uno scorcio della prossima stagione, che debutterà domenica 6 marzo.

Secondo Starz, il sesto capitolo dello show "vede una continuazione della lotta di Claire e Jamie per proteggere coloro che amano, mentre affrontano le prove e le tribolazioni della vita nell'America coloniale. Stabilire una casa nel Nuovo Mondo non è affatto un compito facile, in particolare nel selvaggio entroterra della Carolina del Nord – e forse la cosa più significativa – durante un periodo di drammatici sconvolgimenti politici. I Fraser si sforzano di mantenere la pace e prosperare all'interno di una società che, come Claire sa fin troppo bene, sta inconsapevolmente marciando verso la Rivoluzione. In questo contesto, che annuncia la nascita della nuova nazione americana, Claire e Jamie hanno costruito insieme una casa a Fraser's Ridge".

