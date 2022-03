Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Only Murders in the Building è stato un grande successo per Hulu, e la serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez tornerà per una seconda stagione quest'estate.

Solo pochi giorni dopo aver annunciato la data di uscita dei nuovi episodi, la piattaforma ne ha rilasciato il trailer che mostra l'ultima aggiunta al cast Cara Delevingne.

Lo show segue le vicende di tre inquilini di un palazzo dell’Upper East Side accomunati dalla passione per il crime. Quando un orribile omicidio si verifica all’interno dell’edificio, il trio si unirà per svolgere le indagini, documentando il caso attraverso un podcast.

Oltre a Gomez, Short e Martin, anche Nathan Lane tornerà nel prossimo capitolo di Only Murders in the Building. Lane, che interpreta Teddy Dimas, non ha spiegato come tornerà il suo personaggio, ma ha promesso che arriverà con una "grande sorpresa".

Anche Shirley MacLaine, Amy Schumer e Michael Rapaport appariranno nella seconda stagione.

La seconda stagione di Only Murders in the Building debutterà il 28 giugno su Hulu.

Fonte: Comic Book