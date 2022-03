Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È finalmente giunto il momento di varcare nuovamente le porte dell’elegante condominio newyorkese Arconia, pronti per buttarsi a capofitto in una nuova indagine in compagnia del più buffo e improvvisato trio di appassionati del mistery.

La seconda stagione di Only Murders in the Building, la serie creata da John Hoffman (Grace and Frankie) e Steve Martin, sta infatti per debuttare sul servizio streaming di Hulu e, proprio recentemente, è stata annunciata la data ufficiale d’uscita.

Con un breve video, che vede i protagonisti principali Martin Short, Selena Gomez (produttrice di Tredici) e lo stesso Steve Martin alle prese con un simpatico siparietto, la piattaforma ha rivelato che la premiere arriverà sul catalogo il prossimo 28 giugno.

Lo show segue le vicende di tre inquilini di un palazzo dell’Upper East Side accomunati dalla passione per il crime. Quando un orribile omicidio si verifica all’interno dell’edificio, il trio si unirà per svolgere le indagini, documentando il caso attraverso un podcast.

Fonte: Comic Book