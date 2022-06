Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Col passare del tempo Netflix è diventato sempre più avvezzo agli adattamenti di anime in live-action: dopo aver rilasciato Cowboy Bebop e Death Note, la piattaforma è attualmente al lavoro su Avatar The Last Airbender, Yu Yu Hakusho e One Piece. Quest'ultima, attualmente in produzione a Città del Capo, ha visto i saluti alla produzione di un attore importante, mentre la serie si propone di adattare le prime storie che hanno avuto luogo sia nel manga che nell'anime.

Mentre il mangaka Eiichiro Oda sarà produttore esecutivo del primo adattamento live-action, Netflix ha affidato all'attore Craig Fairbrass il ruolo di Zeff, il cuoco che ha avuto un grande effetto sulla vita di Sanji e sull'amore che gli ha trasmesso per la cucina. L'attore ha recitato in numerosi film e serie TV, ottenendo inoltre ruoli in alcuni videogiochi molto conosciuti come Call of Duty, Far Cry e l'imminente Star Citizen - solo per citarne alcuni. Con la serie live-action che si propone di adattare le prime avventure della ciurma di Cappello di Paglia, non sorprende vedere che Zeff avrà un suo ruolo quando i pirati capitanati da Rufy inizieranno a riunirsi in questo nuovo progetto.

Lo stesso Craig Fairbrass tramite il suo account Twitter ha ringraziato Città del Capo, riflettendo sul lavoro svolto come mentore di Sanji.

Big thank you to @onepiecenetflix for looking after me in Cape Town these past months 🇿🇦Amazing crew and actors. A Beautiful job & life experience. Grateful 🙏💪💥👊🎥🤩 pic.twitter.com/uAo7JumdI4 — Craig Fairbrass (@craigfairbrass) June 24, 2022

Recentemente, One Piece ha annunciato l'aggiunta di alcuni nuovi attori al prossimo adattamento, tra cui Steven Ward nel ruolo di Dracule Mihawk, Chioma Umeala come Nojiko, Celeste Zoots nei panni di Kaya, Langley Kirkwood nelle vesti di Capitan Morgan e Alexander Mantis come Klahadore.

Fonte: Comic Book