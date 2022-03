One Piece: nuove Foto della Serie TV Live-Action targata Netflix

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Come annunciato, il servizio streaming di Netflix - dopo aver realizzato una versione live-action dell’amato anime Cowboy Bebop - proseguirà lungo la strada degli adattamenti di celebri opere nipponiche, producendo una serie basata sull’iconico manga di Eiichiro Oda, One Piece.

Nonostante la piattaforma abbia da tempo pubblicato online un video, presentando ufficialmente i cinque attori protagonisti che comporranno la ciurma di Cappello di Paglia, i dettagli in merito al progetto sono al momento estremamente esigui.

A soddisfare però parte della curiosità dei fan sono alcune nuove foto trapelate direttamente dal set, che offrono un primo sguardo ad alcuni dei principali nemici con cui si troveranno ad avere a che fare i simpatici pirati.

Gli scatti infatti mostrano da un lato alcuni membri della Marina, schierati in fila e con indosso il costume di scena, mentre dall’altro si concentrano in maniera più dettagliata proprio sulle divise, che, per la gioia dei fan del fumetto, sembrerebbero fedeli a quelle apparse nell’opera originale, dai colori fino allo stesso logo.

A questo punto, non resta che attendere maggiori informazioni, che possano anche far luce sulla trama e su quali capitoli del manga verranno o meno adattati.

Fonte: Murphy\'s Multiverse