Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Netflix ha ufficialmente annunciato il rinnovo di One Piece, che tornerà quindi - probabilmente nel 2025 - con una seconda stagione. Il primo capitolo ha esplorato la saga dell'East Blue, e c'è una forte probabilità che il secondo si avventuri in territori come Drum Island e Alabasta. Se Netflix continua a rimanere fedele al materiale originale, potremmo vedere presto Portgas D. Ace fare la sua comparsa.

Ace debutta alla ricerca di Rufy nell'arida Alabasta, dove si scopre essere il fratello del protagonista. Il potere del Gum Gum no Mi di Rufy è indubbiamente formidabile, ma il Mera Mera no Mi di Ace gli offre la capacità di manipolare le fiamme, scatenando attacchi che possono incenerire gli avversari con facilità. Al momento, Netflix non ha divulgato dettagli sul cast della seconda stagione, ma alcune speculazioni circondano chi potrebbe interpretare questo ruolo.

Tra i fan di One Piece, molti sospettano infatti che sarà Emery Kelly, attore e musicista emergente, a vestire i panni di Ace. Kelly ha già recitato in produzioni come Alexa & Katie, Big Shot e Max Winslow and the House of Secrets. Inoltre, ha recentemente cambiato la sua immagine profilo di Instagram con una foto di Ace.

Come se ciò non fosse sufficiente ad alimentare queste teorie, l'attore è seguito da Inaki Godoy e Matt Owens, rispettivamente l'attore che interpreta Rufy e lo showrunner della serie TV.

Fonte: Comic Book