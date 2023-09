Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L'aver riscosso un incredibile successo ha portato Netflix all'inevitabile decisione di rinnovare One Piece per una seconda stagione. L'aver condensato oltre 44 episodi anime in soli 8 episodi live-action, e l'apportare molte modifiche alla trama del materiale originale, ha consentito alla serie TV di presentare una grande quantità di personaggi che altrimenti avremmo scoperto molto più avanti - come Garp, ad esempio.

I cambiamenti fatti, però, non sono stati completamente negativi: chi si aspettava che Buggy potesse essere così inquietante? E date le parole con Alvida nel finale, si presenterà di nuovo? Beh, è molto probabile.

Esaminiamo quindi i villain che potremmo comparire nella seconda stagione di One Piece.

Buggy e Alvida

Come sappiamo dal materiale originale, dopo che Buggy viene sconfitto da Rufy si trova casualmente al posto giusto al momento giusto, trovando Alvida. Dato che entrambi nutrono rancore nei confronti di Rufy, decidono di unire le forze per sconfiggerlo e lo seguono quindi a Loguetown.

Durante la prima stagione di One Piece abbiamo visto i due antagonisti dare il via a questa sequenza: ciò significa che li rivedremo senza dubbio nei prossimi episodi, probabilmente come recurrent. Inoltre, considerando quanto sia stata apprezzata l’interpretazione di Jeff Ward nei panni di Buggy, non sarebbe una sorpresa rivederlo anche nel secondo capitolo.

Smoker

La presenza di Smoker nella prossima stagione è l'unica certezza che abbiamo. Il capitano della Marina è infatti apparso negli ultimi istanti dell'ottavo episodio, durante i quali ha bruciato - con uno dei suoi due caratteristici sigari - il manifesto di taglia di Rufy.

Preparando subito il terreno per la seconda stagione, possiamo dire con certezza che lo vedremo, probabilmente accompagnato da Tashigi.

Nel materiale originale, Smoker diventa l'antagonista principale dell'arco di Loguetown, che segue direttamente quello di Arlong Park (adattato negli ultimi episodi della prima stagione di One Piece). Proprio come il protagonista della serie TV, anche il capitano della Marina possiede il potere del Frutto del Diavolo, essendo in grado di trasformarsi in fumo.

Anche se potrebbe essere il villain principale dell'arco di Loguetown, Smoker è un personaggio che compare costantemente nell'anime e nel manga di One Piece, sia come amico (a volte collaborando con la ciurma di Rufy) che come nemico.

Mr. 2/Bon Kurei e la Baroque Works

Come sa chi ha letto il manga, la Baroque Works (di cui abbiamo già visto un membro - Mr. 7 - nella prima stagione di One Piece) rimane una palla al piede per un cospicuo quantitativo di episodi.

Questa organizzazione criminale ha avuto un grande impatto sulla trama e ha aiutato a stabilire la profondità e la complessità del mondo in cui si svolge la storia. La loro introduzione ha mostrato come anche potenti organizzazioni possano essere abbattute quando affrontano l'ingegno e la determinazione degli individui giusti.

Tra i tanti membri della Baroque Works spicca Mr. 2, avversario di Rufy per un certo periodo mentre lavora per Crocodile, ma i due in seguito diventano amici e Bon Kurei in realtà salva Cappello di Paglia in più di un'occasione.

Ipotizziamo che Bon Kurei potrebbe essere presentato come un avversario i cui interessi personali lo portano a stare dalla parte di Rufy.

Anche se la trama della seconda stagione non dovesse trattare Alabasta, Mr. 3 e Miss Mercoledì (la Principessa Bibi) faranno sicuramente presto il loro debutto live-action poiché la loro prima apparizione risale all'arco di Reverse Mountain e Little Garden.

Wapol

Ex Re di Drum (isola dove conosciamo Chopper), Wapol diventa un pirata in seguito all'attacco del suo regno da parte di Barbanera. Pur essendo sconfitto da Rufy e la sua ciurma nella Rotta Maggiore, rimane un personaggio significativo oltre il loro scontro iniziale.

Wapol potrebbe emergere come uno dei primi antagonisti nella stagione 2 di One Piece, dato il suo ruolo iniziale nell'anime. La sua presenza potrebbe servire come introduzione ai nemici successivi, sicuramente più pericolosi. Il prossimo capitolo della serie TV di Netflix - anche se non dovesse trattare Alabasta - dovrebbe includere l'arco narrativo delle Drum Island, portando quindi i protagonisti a confrontarsi con lui.

Crocodile

Dato il ritmo sostenuto della versione live-action, è complicato anticipare quali archi narrativi riusciranno a includere nella prossima stagione - che non sappiamo ancora se sarà costituita nuovamente da 8 episodi o più.

Sapendo ciò, non possiamo affermare con certezza l'apparizione di Crocodile nel secondo capitolo; tuttavia, se non toccheranno l'arco narrativo di Alabasta, è plausibile che Crocodile possa fare una comparsa nell'ultimo episodio come è stato per Smoker, fungendo da catalizzatore per l'anticipazione di una potenziale terza stagione.