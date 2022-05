Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 40 minuti fa

May the fourth be with us fan di Star Wars: oggi (4 maggio, per l'appunto) è stato rilasciato un nuovissimo trailer per la serie limitata Obi-Wan Kenobi. Il video ha finalmente rivelato Darth Vader, che è pronto per una resa dei conti con il suo ex mentore.

Dopo essere stato vistosamente assente dal trailer precedente, Darth Vader è finalmente protagonista in quello nuovo.

Hayden Christensen è stato confermato per tornare al suo ruolo leggendario e duellerà con Obi-Wan (Ewan McGregor).

McGregor, che ha interpretato Obi-Wan Kenobi in tutti e tre i film della trilogia prequel di Star Wars dal 1999 al 2005, riprenderà il ruolo per la prima volta dopo 17 anni. Tuttavia, la serie in uscita potrebbe non essere l'ultima che vediamo la versione di McGregor del personaggio. L'attore ha infatti affermato che è più che disposto a tornare, a condizione che Disney e Lucasfilm glielo chiedano:

"Se dovessimo avere l'opportunità di fare qualcos'altro, sarei totalmente pronto. Eccomi! È come se bussassi di nuovo alla porta della Disney. È stato bello tornare e colmare il divario tra me e Alec Guinness. Ho ottenuto tanto dall'interpretarlo questa volta rispetto ai primi tre film messi insieme. Questo ha a che fare con la scrittura, le persone con cui stavamo realizzando la serie, la tecnologia e quanto tutto sia diverso".

Obi-Wan Kenobi sarà presentato in anteprima su Disney+ il 27 maggio con due episodi, seguiti da uscite settimanali.

Fonte: Variety