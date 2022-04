Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Sembra che la star di Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor non esclude un altro ritorno nella galassia molto, molto lontana.

McGregor, che ha interpretato Obi-Wan Kenobi in tutti e tre i film della trilogia prequel di Star Wars dal 1999 al 2005, riprenderà il ruolo per la prima volta dopo 17 anni nell'omonima serie limitata Disney+ incentrata sul personaggio, che sarà rilasciata tra un mese. Tuttavia, la serie in uscita potrebbe non essere l'ultima che vediamo la versione di McGregor del personaggio: l'attore ha infatti affermato che è più che disposto a tornare, a condizione che Disney e Lucasfilm glielo chiedano:

"Se dovessimo avere l'opportunità di fare qualcos'altro, sarei totalmente pronto. Eccomi! È come se bussassi di nuovo alla porta della Disney. È stato bello tornare e colmare il divario tra me e Alec Guinness. Ho ottenuto tanto dall'interpretarlo questa volta rispetto ai primi tre film messi insieme. Questo ha a che fare con la scrittura, le persone con cui stavamo realizzando la serie, la tecnologia e quanto tutto sia diverso".

Obi-Wan Kenobi, noto anche come Ben Kenobi, è stato inizialmente interpretato da Alec Guinness nella trilogia originale di Star Wars dal 1977 al 1983. Come accennato da McGregor, la prossima serie Disney+ serve a colmare il divario tra le due versioni del personaggio, collocato all'incirca a metà strada tra Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith del 2005 e Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza del 1977.

Obi-Wan Kenobi debutterà con i primi due episodi il 27 maggio su Disney+.

Fonte: CBR