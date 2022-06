Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Uno dei momenti più vibranti di Obi-Wan Kenobi si verifica alla fine del secondo episodio, quando il protagonista Ewan McGregor scopre che dieci anni dopo la loro battaglia con la spada laser su Mustafar, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) è vivo, ed è divenuto Darth Vader.

Quel momento è un istante di narrazione che alcuni fan davano per scontato, presumendo che Obi-Wan sapesse che Anakin era riuscito a sopravviver.

Per lo scrittore capo dello show Joby Harold (King Arthur: Legend of the Sword), il momento è arrivato in modo organico durante il processo di scrittura, consultandosi anche con il direttore creativo Pablo Hidalgo.

"Non avevamo pensato a quel momento in origine. Per arrivate sicuri al racconto di quel momento abbiamo seguito la logica della storia ponendoci delle domande fondamentali. 'Cosa sa davvero Obi-Wan? Conosce il suo nuovo nome? Cosa significherebbe per lui saperlo?' Sono tutti pezzi di un grande puzzle in evoluzione".

Harold ha continuato dicendo:

"La cosa interessante è stato esplorare quel momento con Ewan McGregor. Ciò che lo perseguita è ancora vivo. Cosa significa per lui? Ecco dovevamo far arrivare quel momento emozionante. Dunque tra la fine del secondo episodio e l'inizio del terzo c'è un aggancio importante per tutto il seguito della serie TV".

Hidalgo è una preziosa fonte di conoscenza per chiunque lavori su qualsiasi cosa legata a Star Wars. "Il suo contribuito è stato fondamentale" ha ammesso Harlod a fine intervista.

Obi-Wan Kenobi è disponibile con i primi tre episodi su Disney+.

