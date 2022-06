Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Come poteva essere abbastanza prevedibile, l’attesa serie dedicata al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi sta già facendo impazzire i fan, con la premiere che si è già delineata come la più vista del servizio streaming di Disney+.

Con i suoi primi tre episodi all’attivo, lo show sta riservando numerose sorprese ed easter egg al pubblico, e stando alla regista Debora Chow, molti altri cameo sono all’orizzonte.

Tra le presenze precedentemente annunciate, sicuramente la più attesa era quella di Hayden Christensen, scritturato per dare nuovamente il volto al terribile Sith, Darth Vader, e, dopo una fugace apparizione verso la fine della seconda puntata, finalmente il villain ha finalmente fatto la sua comparsa sullo schermo, regalando il primo, acceso, scontro con il suo vecchio maestro.

L’attore è recentemente intervenuto condividendo la sua esperienza nel rivestire, dopo anni dall’uscita nelle sale de La Vendetta dei Sith, quegli iconici panni:

“Entrare di nuovo in quel costume è stato incredibile. È fantastico e iconico e trasmette diverse sensazioni quando lo indossi. Per me, è stato un evento decisamente emotivo e in qualche modo catartico. C'è stata molta preparazione fisica, dovendo cercare di raggiungere una certa taglia, in modo che l'abito aderisse il più possibile al corpo. La maggior parte del mio tempo passato sul set di Obi-Wan è stato effettivamente speso a questo fine”.

“È stato impegnativo” - ha così continuato Christensen, ricordando la prima volta che ha indossato il costume - “Ho davvero avuto difficoltà a muovermici dentro, era estremamente rigido. L'ho detto a George Lucas, e lui mi ha risposto: 'Va tutto bene. Questa è la tua prima volta in questa tuta. Quindi è naturale che i movimenti siano più meccanici e meno fluidi'. Ora con Obi-Wan è passato davvero molto tempo, ma ancora una volta, è una sfida solo cercare di entrare nell’abito”.

In attesa quindi di vedere come evolverà la trama e se ci sarà un nuovo duello fra i due protagonisti, vi ricordiamo che il quarto episodio di Obi-Wan Kenobi verrà rilasciato il prossimo 8 giugno su Disney+.

