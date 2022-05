Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L’atteso nuovo tassello dell’universo di Star Wars ha finalmente fatto il suo atteso debutto, quando la scorsa settimana sono stati rilasciati nel catalogo di Disney+ i primi due episodi della serie Obi-Wan Kenobi.

La premiere ha riservato numerosi easter egg e apparizioni, inaspettate o meno, che sicuramente avranno fatto piacere a tutti i fan della Galassia lontana lontana.

Tra la presenza di Jimmy Smits (Sons of Anarchy) e Joel Edgerton, che nella saga prequel avevano rispettivamente ricoperto il ruolo del padre di Leia, il senatore Bail Organa, e dello zio di Luke, Owen Lars, passando per gli iconici robot R2-D2 e C-3PO, il maestro jedi ha avuto anche un fugace incontro con un vecchio soldato clone, a cui ha naturalmente prestato il volto Temuera Morrison (The Book of Boba Fett).

Stando alle parole della regista Deboraw Chow, le sorprese sembrano essere appena agli inizi e le prossime puntate riserveranno altri interessanti cameo.

“Non credo che sarebbe Star Wars se non avessimo degli easter egg o la presenza di qualche volto noto. Quindi ce ne saranno sicuramente altri in futuro. Quello che era importante per noi, è che avessero un legame con Obi-Wan, non volevamo semplicemente inserirli per il gusto di farlo. Dopotutto il maesto jedi ha sicuramente interagito con tantissimi personaggi e ha fatto molto nella sua vita”.

A questo punto non resta che attendere i prossimi episodi e vedere ciò che gli sceneggiatori sono riusciti ad inserire all’interno show.

