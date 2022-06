Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo il finale della prima stagione di Obi-Wan Kenobi, sono arrivati i commenti dello sceneggiatore e dei due attori principali su una possibile seconda stagione.

Sulla questione è anche intervenuta Kathleen Kennedy, che non chiude totalmente la porta a un suggestivo prossimo capitolo. In una recente intervista, la Presidente di Lucasfilm ha così dichiarato:

"Beh, francamente, abbiamo deciso di lavorare come se fosse una serie limitata. Ma penso che se c'è un grande coinvolgimento e le persone vogliono davvero vedere altro su Obi-Wan, prenderemo sicuramente in considerazione la richiesta dei fan. E se dovessimo essere tutti concordi nel trovare una ragione per farlo, beh allora allora lo faremo. Ma vedremo".

Inoltre, la direttrice dello show con Ewan McGregor, Deborah Chow, ha affermato che il prodotto è stata progettato per essere una grande storia con un inizio, una parte centrale e una fine, e che l'approccio è sempre stato quello di una storia completa.

Nonostante sia rimasto un brevissimo lasso di tempo tra il finale di Obi-Wan Kenobi e l'inizio del film Una Nuova Speranza, molti fan vorrebbero veder continuare la storia dell'amato Maestro Jedi.

Eventualmente la serie TV di Star Wars, non sarebbe il primo progetto a cambiare formula per una potenziale seconda stagione, infatti Moon Knight potrebbe avere nuovi episodi da condividere, dopo il successo ottenuto con la prima stagione.

A questo punto, non resta che attendere nuove notizie!

Obi-Wan Kenobi è disponibile su Disney+.

Fonte: Screen Rant