Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Tommy Savas, protagonista di The Last Ship, avrà un ruolo chiave e ricorrente al fianco di Lisette Alexis in National Treasure, la serie TV in arrivo su Disney+ e prodotta da ABC Signature.

Il progetto, prodotto esecutivamente dal produttore del film originale Jerry Bruckheimer, è un'espansione del film raccontata dal punto di vista della giovane eroina Jess (Alexis) che, in cerca di risposte sulla sua famiglia, intraprende un'avventura per scoprire la verità sul passato e salvare un tesoro perduto.

Savas interpreterà il Dottor Zeke, che lavora all'obitorio della città.

Nel cast comparirà inoltre Catherine Zeta-Jones, che interpreterà Billie, una miliardaria esperta di mercato nero delle antichità e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo codice. Si è trasformata da orfana povera a scaltra ed elegante donna d’affari nonché avventuriera.

Al loro fianco reciteranno anche Jacob Vargas, Justin Bartha, Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Antonio Cipriano, Jake Austin Walker, Lyndon Smith.

Jon Turteltaub, che ha diretto i film originali del 2004 e del 2007, sarà il produttore esecutivo della serie TV insieme a Bruckheimer e gli sceneggiatori Marianne e Cormac Wibberley.

La serie National Treasure - che non ha ancora una data di debutto ufficiale - è interpretata da "un cast molto più giovane", ha affermato Bruckheimer nel 2020. "È lo stesso concetto, ma c'è un cast giovane".

Fonte: Deadline