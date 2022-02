Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il cast della serie TV National Treasure, ispirata al film con Nicolas Cage intitolato Il Mistero dei Templari, si arricchisce con la star Catherine Zeta-Jones.

La serie targata Disney e prodotta da ABC Signature, è un’espansione del franchise cinematografico incentrata su Jess (Lisette Alexis), ragazza brillante e intraprendente che desidera scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro perduto. Jess è una DREAMer, ovvero fa parte di un programma governativo creato nel 2012 sotto la presidenza Obama per permettere a persone condotte negli Stati Uniti, di vivere, studiare e lavorare temporaneamente.

Zeta-Jones interpreterà Billie, una miliardaria esperta di mercato nero delle antichità e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo codice. Si è trasformata da orfana povera a scaltra ed elegante donna d’affari e avventuriera. Billie è abituata a ottenere ciò che vuole e desidera il tesoro panamericano. Ma non solo per i soldi. Questo tesoro ha una posta in gioco più profonda per lei.

Si unisce ai componenti del cast precedentemente annunciati Lisette Alexis, Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Antonio Cipriano, Jake Austin Walker e Lyndon Smith.

L'attrice gallese, che apparirà anche nella prossima serie TV de La Famiglia Addams Wednesday nel ruolo di Morticia, è conosciuta principalmente per il suo lavoro cinematografico Chicago, dove ha ottenuto una nomination all'Oscar e al Golden Globe.

La produzione della serie TV National Treasure inizierà questo mese a Baton Rouge, LA. Lo show sarà disponibile su Disney+.

Fonte: Variety