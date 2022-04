Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 aprile 2022

Dopo aver svelato buona parte del cast, che vedrà fra gli altri la presenza di Catherine Zeta-Jones, National Treasure, la nuova serie TV targata Disney+ si prepara al gradito ritorno di un volto noto a tutti i fan dell’omonima saga cinematografica con protagonista Nicolas Cage.

È stato infatti annunciato che Justin Bartha (The Good Fight, The New Normal) è pronto per tornare all’interno del franchise, riassumendo i panni del sarcastico esperto di computer Riley Poole.

Nonostante quindi lo show non sarà un vero e proprio sequel dei film, ruotando infatti intorno alle vicende di Jess (Alexis Lissette), una ragazza che si troverà ad indagare in merito al passato della sua famiglia e a ricercare un tesoro perduto, manterrà qualche legame con il materiale originale e sembra sarà ambientato nel medesimo universo narrativo.

Oltre a Bartha, il progetto vedrà Jerry Bruckheimer, produttore delle pellicole cinematografiche, tornare nel medesimo ruolo, affiancato dagli stessi sceneggiatori Marianne e Cormac Wibberley, impegnati anche nella scrittura del pilot, e al regista Jon Turteltaub.

Fonte: Comic Book