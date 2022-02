Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La produzione della nuova serie TV Disney+National Treasure è ufficialmente iniziata. Lisette Alexis, che guida lo spin-off de Il Mistero dei Templari portando una generazione più giovane, ha condiviso la prima immagine dal set dello spettacolo.

Alexis interpreta la risolutrice di enigmi Jess, precedentemente descritta come "una sognatrice in cerca di risposte sulla sua famiglia", la quale intraprende un'avventura per "scoprire la verità sul passato e salvare un tesoro panamericano perduto". Amante del mistero con un talento naturale per risolvere enigmi, Jess "scoprirà la sua storia sepolta, così come la verità sui suoi genitori e sul suo legame con un tesoro perduto da tempo", secondo una descrizione del personaggio.

Nel cast di National Treasure ci sarà anche Catherine Zeta-Jones, recentemente scelta per interpretare una "elegante donna d'affari e avventuriera di nome Billie. Una tosta miliardaria, esperta di antichità del mercato nero e cacciatrice di tesori che vive secondo le sue regole. È abituata a ottenere ciò che vuole, e quello che vuole è il tesoro panamericano. Ma non solo per il denaro. Questo tesoro ha una posta in gioco più profonda per lei".

Gli amici di Jess saranno interpretati da Zuri Reed nel ruolo di Tasha, Jordan Rodrigues nel ruolo di Ethan, Antonio Cipriano nel ruolo di Oren e Jake Austin Walker nel ruolo di Liam, mentre Lyndon Smith sarà l'amichevole agente dell'FBI Ross. Jon Turteltaub, che ha diretto i film originali del 2004 e del 2007, sarà il produttore esecutivo della serie TV insieme a Bruckheimer e gli sceneggiatori Marianne e Cormac Wibberley.

La serie National Treasure è interpretata da "un cast molto più giovane", ha affermato Bruckheimer nel 2020. "È lo stesso concetto, ma c'è un cast giovane".

Disney+ non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale di National Treasure.

Fonte: Comic Book