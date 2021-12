Naomi: rilasciato il Nuovo Trailer della Serie TV DC di The CW

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo il primo trailer e il poster ufficiale, The CW ha rilasciato un nuovo trailer della serie live-action Naomi targata DC.

Scritta dalla creatrice di When They See Us Ava Duvernay, in collaborazione con Jill Blankenship, lo show statunitense è tratto dalla serie a fumetti del 2019 scritta da Brian Michael Bendis e David F. Walker ed illustrata dall'artista Jamal Campbell.

La storia narra le vicende della giovane protagonista Naomi (Kaci Walfall), figlia adottiva di genitori affettuosi, e del viaggio iniziato dalla sua piccola città alle vette del Multiverso. Quando un evento soprannaturale scuote la sua città natale nel profondo, Naomi si mette in testa di risalirne alle origini, ma le sue scoperte metteranno alla prova tutto ciò che si crede sui supereroi.

C'è un motivo se negli Stati Uniti andrà in onda dal giorno 11 gennaio insieme all'attesa seconda stagione di Superman & Lois. Infatti l'Uomo d'Acciaio è l'idolo della giovane protagonista, quindi si vedrà qualcosa di familiare nel suo viaggio quando inizia a prendere consapevolezza del suo enorme potere.

Non si sa quanto potrà essere coerente con la storia mostrata nei fumetti, ma la nuova clip presenta diversi momenti che sicuramente salteranno agli occhi dei fan, incluso un misterioso avvenimento che coinvolge Superman e il ritrovamento di una roccia ricoperta di geroglifici luminosi.

La showrunner Blankenship ha dichiarato che la serie TV si concentra sulla storia delle sue origini:

"Riguarda il viaggio di Naomi per diventare pienamente se stessa. Non diventerà subito la persona che alla fine diventerà. Staremo con lei in questi momenti di lotta, trionfo e vittoria mentre impara a essere un eroe".

Di seguito il trailer rilasciato.

Fonte: Comic Book