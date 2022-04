Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 18 aprile 2022

La prima stagione di Naomi, nuovo progetto seriale basato sui personaggi apparsi nelle pagine dei fumetti della DC, è attualmente in onda in America sulla rete televisiva The CW.

Come avrà notato il pubblico, la giovane protagonista, interpretata da Kaci Walfall, è una grandissima fan dell’Uomo d’Acciaio, e, nell’ottica della tradizione di questi show di interagire fra loro tramite la realizzazione di entusiasmanti crossover, i fan si sono più volti chiesti se in futuro la supereroina riuscirà ad incrociare la strada con il proprio idolo.

Nonostante gli eventi delle due serie si svolgano in universi differenti, si potrebbe infatti tentare di realizzare un mini evento con Superman & Lois, portando il Clark Kent di Tyler Hoechlin (Teen Wolf) ad imbattersi in Naomi, ma sembra che al momento le circostanze non siano propizie.

In un’intervista infatti Todd Helbing, showrunner delle avventure dell’eroe di Krypton e dell’intrepida compagna, ha infatti dichiarato che non sono stati ancora affrontati tali argomenti, a causa delle difficoltà legate sempre al Covid-19.

“No, è difficile parlarne e ancora una volta la causa è la pandemia” - ha così spiegato lo sceneggiatore – “Penso che in generale sia complicato convincere qualcuno a visitare il set”.

Malgrado ciò, in una precedente dichiarazione aveva affermato che: “Ritengo che se Naomi lo incontrasse di persona, probabilmente sverrebbe. Non nel modo in cui avviene nel pilot, ma nella maniera in cui penserebbe 'Questo è reale!' Gli farebbe 20 milioni di domande e credo che sarebbe uno degli eventi più divertenti mai accaduti nella vita della giovane”.

Non resta quindi che attendere prossimi aggiornamenti e se le stelle si dovessero allineare correttamente, chissà che in futuro non si possa davvero realizzare questo atteso crossover.

Fonte: Comic Book