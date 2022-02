Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha pubblicato le foto di Homecoming, il sesto episodio della prima stagione di Naomi - che andrà in onda martedì 1 marzo.

Come suggerisce il titolo, l'episodio vedrà Naomi (Kaci Walfall) e le sue amiche tornare a Port Oswego, ma il normale stress adolescenziale del ritorno a casa sarà amplificato e complicato dall'arrivo di cacciatori di taglie intergalattici che hanno, apparentemente, gli occhi puntati su Naomi.

La sinossi dell'episodio recita: "È il momento di tornare a casa a Port Oswego, e Naomi (Kaci Walfall) e i suoi compagni sono molto emozionati dell'evento tradizionale che si terrà in città, ma la tensione tra Nathan (Daniel Puig) e Anthony (Will Meyers) aumenta quando Anthony sente che la tradizione della sua città natale non viene rispettata da un ragazzo militare. Nel frattempo, Naomi scopre una potenziale nuova fonte di informazioni, ma potrebbero sapere più di quanto si aspettasse. Una rivelazione dal suo incontro con il cacciatore di taglie manda Dee (Alexander Wraith) in cerca di risposte su qualcuno del suo passato, mentre Zumbado (Cranston Johnson) ha un incontro con Greg (Barry Watson) e Jennifer (Mouzam Makkar)".

Fonte: Comic Book