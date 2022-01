Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

I fan dei prodotti targati DC Comics si stanno preparando all’imminente debutto del prossimo progetto The CW: stiamo parlando di Naomi, lo show con protagonista Kaci Walfall, scritto e prodotto da Ava DuVernay (When They See Us) e Jill Blankenship.

Naturalmente, essendo una serie realizzata dalla medesima rete televisiva, verrebbe subito da domandarsi se le avventure della giovane supereroina siano o meno ambientate all’interno del cosiddetto Arrowverse e, in risposta al quesito, è intervenuta recentemente la stessa Walfall.

Come infatti già anticipato dalla sinossi ufficiale, l’idolo di Naomi è niente di meno che l’Uomo d’Acciaio, ma sembra proprio che la versione che apparirà sul piccolo schermo sarà del tutto inedita e che Tyler Hoechlin, attuale interprete dell’alieno proveniente da Krypton in Superman & Lois, non sarà in alcun modo coinvolto.

“Penso che Naomi esista nel suo universo, quindi Tyler Hoechlin non era sul set” - ha dichiarato la protagonista dello show - “Sono però entusiasta che i fan vedano la nostra versione di Superman, specialmente nel primo episodio”.

Le sue parole non fanno che confermare ciò che in precedenza aveva annunciato la stessa DuVernay, spiegando che al momento non sono previsti crossover durante la prima stagione.

In attesa quindi di vedere come lo show deciderà di dar forma alla sua interpretazione di Superman, vi ricordiamo che la premiere verrà trasmessa l’11 gennaio.

Fonte: Comic Book