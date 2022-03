Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il canale americano The CW ha condiviso il promo, la trama e nuove immagini dell'ottavo episodio della serie TV Naomi.

L'episodio, che si intitola Fellowship of the Disc, vedrà Naomi (Kaci Walfall) che deve prestare particolare attenzione per proteggere la sua identità, dopo che Jacob (Aidan Gemme) ha condiviso informazioni oscure con lei e con Annabelle (Mary-Charles Jones). Nel frattempo Greg (Barry Watson) e Jennifer (Mouzam Makkar) celebrano il loro ventesimo anniversario di matrimonio, tenendo in considerazione anche il loro futuro e il modo migliore per proteggere Naomi. Dee (Alexander Wraith) e Zumbado (Cranston Johnson) non sono d’accordo su come addestrare Naomi per una minaccia imminente. Mentre Nathan (Daniel Puig) e Anthony (Will Meyers) scelgono la fumetteria per il loro progetto di volontariato di classe, ma Lourdes (Camila Moreno) trova che la loro presenza sia più un’intrusione nella sua vita privata.

Lo show targato DC è sviluppato da Ava DuVernay ed è basato sull’omonima serie di fumetti scritta da Brian Michael Bendis e David F. Walker, illustrata da Jamal Campbell.

Fellowship of the Disc andrà in onda il 22 marzo negli USA.

Fonte: Comic Book