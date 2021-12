Naomi: svelata la Sinossi Ufficiale della nuova Serie TV DC

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Naomi, la nuova serie targata The CW e basata sui fumetti della DC, è ormai in procinto di debuttare sul piccolo schermo e, dopo aver rilasciato il trailer ufficiale, la rete televisiva ha pubblicato la sinossi del primo episodio.

Stando a quanto comunicato, Naomi McDuffie è una ragazza che sta vivendo al meglio la sua vita, dividendosi fra i suoi compiti di studentessa e i suoi interessi come skateboarder e fan di Superman, quando un evento nel mezzo della sua città natale di Port Oswego sconvolge il suo mondo.

Mentre i suoi genitori, Greg e Jennifer McDuffie, iniziano a preoccuparsi per gli strani e recenti svenimenti della figlia, i suoi amici, Annabelle, Nathan, Lourdes, Anthony e Jacob si uniscono a lei per scoprire chi o cosa c'è dietro il misterioso fenomeno che sta agitando la piccola cittadina militare.

Le indagini porteranno il gruppo a incrociare la strada con i proprietari di due aziende locali, Dee e Zumbado, che sembrano sapere qualcosa sull'incidente.

Presto Naomi si renderà conto che l’inspiegabile evento è solo l'inizio di un fantastico viaggio che cambierà la sua vita e la porterà a mettere in dubbio tutto ciò che sapeva.

La serie, scritta e prodotta da Ava DuVernay (When They See Us) e da Jill Blankenship, vede il cast composto da Kaci Walfall, Camila Moreno, Alexander Wraith, Cranston Johnson, Barry Watson (The Loudest Voice), Mary-Charles Jones (Kevin Can Wait), Aidan Gemme, Mouzam Makkar, Will Meyers e Daniel Puig.

La premiere è prevista in America per il prossimo 11 gennaio.

Fonte: Comic Book