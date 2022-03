Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Di recente è stato condiviso il primo poster e il primo trailer di Ms. Marvel, che mostra l’eroina acquisire e gestire per la prima volta i propri poteri.

In questo percorso di consapevolezza, la protagonista Kamala Khan (Iman Vellani) sarà aiutata da amici e parenti, in particolare da suo fratello maggiore Amir. Interpretato da Saagar Shaikh, il fratello di Kamala avrà un ruolo fondamentale nella narrazione.

Con l’avvicinarsi dell’inizio dello show, la Marvel ha permesso ad alcuni attori di parlare dei propri ruoli, rompendo la tipica rigida politica di segretezza che avvolge i suoi progetti. Quindi Shaikh, presente sul tappeto rosso della première di Moon Knight, ha condiviso:

"Non so quanto posso o non posso dire, ma Amir è il fratello maggiore, vuole essere la sua guida, vuole essere la spalla su cui appoggiarsi, vuole essere quello che lei guarda mentre sorveglia su di lei".

Amir guiderà Kamala in uno dei momenti più difficili della sua crescita, gli anni del liceo e la presa di consapevolezza dei propri poteri e del proprio potenziale.

Ms. Marvel è la prima eroina musulmana dell'MCU, proprio come la sua interprete Iman Vellani. Dopo il debutto nella serie TV l'8 giugno su Disney+, Kamala apparirà sul grande schermo in The Marvels, previsto per il 2023.

Fonte: Screen Rant