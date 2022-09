Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 49 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Secondo un nuovo rapporto di uno scooper, pare che la seconda stagione di Ms. Marvel sia stata confermata da Disney+. Tuttavia, la Disney non ha né confermato né negato la notizia.

Nonostante sia stata inizialmente colpita da pessime recensioni, Ms. Marvel ha poi ottenuto consensi ampiamente favorevoli da parte della critica per il suo tono leggero, lo stile cinetico, l'autenticità culturale e le interpretazioni del suo cast. La serie TV di Disney+ è solo l'inizio per questo personaggio, poiché Vellani è stata confermata per tornare in The Marvels insieme a Brie Larson e Teyonah Parris.

La prima stagione di Ms. Marvel ha seguito le vicende di Kamala Khan, un'adolescente pakistana-americana ossessionata dai supereroi, che riceve dei poteri da un misterioso bracciale legato al passato della sua famiglia. Mentre lavorava per ottenere un controllo sui suoi nuovi poteri cosmici per diventare un'eroina per Jersey City, deve vedersela anche con il Dipartimento per il controllo dei danni e i Clandestini, un gruppo di persone provenienti da un'altra dimensione.

Va ricordato che queste voci sul rinnovo vanno prese con le pinze fino a che non verranno ufficializzate dalla piattaforma.

Fonte: Screen Rant