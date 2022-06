Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Disney+ ha oggi reso disponibile il terzo episodio di Ms. Marvel, che ha scavato nel passato della supereroina confermando differenze sostanziali tra serie TV e fumetto. Nonostante ciò, i fan considerano ancora Kamala (Iman Vellani) come Inumana.

Nella puntata in questione conosciamo la nonna di Kamala, Sana, in un flashback. Qui veniamo a conoscenza del fatto che è una Clandestine, ovvero un gruppo di Djinn che sono stati banditi dalla Terra a causa delle loro dimensioni. Durante gli anni '40 i Clandestine scoprirono in un vecchio tempio un braccialetto perduto, che gli avrebbe permesso di tornarsene a casa. Stranamente, al momento della scoperta, il bracciale era su un braccio disincarnato dalla pelle blu.

Questo particolare è stato notato fin da subito dai fan più attenti, per cui a detta di molti sembra sia la mano di Kree; questo potrebbe rafforzare il legame con gli Inumani e potrebbe far luce sulla vera origine di Kamala.

Ms. Marvel è disponibile su Disney+, con un episodio ogni mercoledì.