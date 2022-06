Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Rispetto agli ultimi arrivati nell'Universo Marvel Moon Knight e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Ms. Marvel ha senz'altro toni più solari e spensierati; questo aspetto potrebbe però non essere caratteristica di tutti gli episodi.

Di recente, i registi Adil El Alrbi e Bilall Fallah hanno infatti affermato che i prossimi episodi della serie TV avranno risvolti più dark e arriveranno momenti difficili anche per la protagonista Kamala (Iman Vellani). Non sarà tutto così semplice, come mostrato nel primo episodio.

Di seguito la loro dichiarazione:

"Beh si, gli episodi saranno sicuramente più cupi, la posta in gioco sarà grande. Penso che Kamala, ricercando la sua identità, intraprenderà un viaggio per riconnettersi alla sua famiglia, e alla sua storia personale. Sentire di essere una vera supereroina, e non un'imitazione di un'altra. Noi del pubblico, nel suo percorso di crescita e di scoperta interiore, la seguiremo e sarà il momento nel quale andremo incontro ad una forte emozione della nostra vita".

Adil El Alrbi e Bilall Fallah avevano già raccontato in precedenza che erano già molto attratti dalla vivacità dei colori del fumetto, e volevano ricordarli anche nell'aspetto visivo.

La prima stagione di Ms. Marvel è disponibile su Disney+, con un episodio rilasciato ogni mercoledì.

Fonte: The Direct