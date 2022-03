Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Disney+ e i Marvel Studios hanno rilasciato il primo trailer di Ms. Marvel.

Previsto per il debutto l'8 giugno, Ms. Marvel presenta Iman Vellani nei panni di Kamala Khan alias Ms. Marvel, un'adolescente musulmana-americana cresciuta a Jersey City. Appassionata scriba di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Supereroi con un'immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure Kamala si sente come se non si adattasse a scuola e talvolta anche a casa, cioè finché non ottiene super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita migliora con i super poteri, giusto?

Nel trailer, diamo uno sguardo a come Kamala cerca di bilanciare la vita del liceo, la sua famiglia e i suoi super poteri emergenti.

Il cast include anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Ms. Marvel arriverà su Disney+ l'8 giugno.

Fonte: Deadline