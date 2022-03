Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Secondo quanto riferito, Ms. Marvel dovrebbe essere presentata in anteprima a giugno. Lo spettacolo in uscita è basato sul personaggio Kamala Khan, alias Ms. Marvel (Iman Vellani), una musulmana pachistana-americana di Jersey City grande fan dei supereroi, in particolare Carol Danvers. La serie è stata molto attesa da quando è stata annunciata per la prima volta, anche se ha generato alcune polemiche tra i fan per apparenti cambiamenti ai poteri del personaggio.

La serie era originariamente prevista per il rilascio nel 2021, ma è stata posticipata al 2022 senza alcuna spiegazione. La teoria più comune è che Disney e Marvel abbiano voluto rimandarla a causa del ritardo di The Marvels - la cui uscita è ora prevista per febbraio 2023 - e lo studio non voleva un distacco temporale così grande tra i due progetti, dato che Khamala Khan sarà un protagonista del film.

Rapporti precedenti avevano Ms. Marvel in onda nel quarto trimestre della Disney (il quarto trimestre del loro anno fiscale), che copre i mesi da luglio a ottobre, ma sembra che la serie arriverà un po' prima del previsto.

Durante la Disney Investor Call, il CEO Bob Chapek ha rivelato che Ms. Marvel sarebbe stata presentata in anteprima dopo Moon Knight. Ora, un rapporto del comitato di The Hollywood Partnership, che ha condiviso un aggiornamento sulle imminenti chiusure stradali su Hollywood Blvd., vede la premiere di Ms. Marvel fissata per giovedì 2 giugno 2022. Questo probabilmente significa che la serie sarà presentata la settimana successiva, mercoledì 8 giugno.

Disney e i Marvel Studios non hanno ancora confermato o smentito.

Moon Knight sarà presentato in anteprima il 30 marzo e avrà sei episodi, quindi il finale sarà rilasciato il 4 maggio. Anche Ms. Marvel avrà sei episodi, quindi se verrà presentata in anteprima l'8 giugno, concluderà la sua stagione il 13 luglio 2022, che sarà meno di una settimana dopo l'uscita nei cinema di Thor: Love and Thunder. Probabilmente si sovrapporrà anche a Obi-Wan Kenobi, che sarà presentato in anteprima il 25 maggio e avrà sei episodi, concludendosi il 29 giugno.

Questa sarebbe la seconda volta che Disney+ ha sia una serie di Star Wars sia una della Marvel in contemporanea - come nel 2021, The Bad Batch è andata in onda il venerdì mentre Loki è andata in onda il mercoledì.

La "sospetta" premiere di giugno di Ms. Marvel fornisce anche un accenno alla premiere prevista per She-Hulk. Un recente rapporto originariamente prevedeva che She-Hulk fosse presentato in anteprima il 10 giugno, ma non è mai stato ufficiale e, qualora lo fosse, la Disney probabilmente avrebbe potuto scambiarlo con Ms. Marvel. A differenza delle altre serie, She-Hulk durerà dieci episodi, quindi i Marvel Studios probabilmente lo rilasceranno nel divario tra l'uscita di Thor: Love and Thunder a luglio e Black Panther: Wakanda Forever a novembre.

Molte delle serie MCU su Disney+ stanno seguendo finestre di rilascio simili: Moon Knight debutterà più o meno nello stesso periodo di The Falcon and the Winter Soldier, mentre la potenziale data di uscita di Ms. Marvel a giugno sarebbe la stessa settimana di Loki, il che significa che probabilmente She-Hulk potrebbe iniziare la messa in onda ad agosto, similmente a What If...?.

Mentre la data ufficiale della premiere rimane ancora un mistero, lo schema mostra che Ms. Marvel potrebbe arrivare prima piuttosto che dopo.

