Ms. Marvel: svelata la Data di Uscita della Serie TV di Disney?

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

I fan della Marvel sono ansiosi di vedere come sarà plasmato il futuro del MCU, considerato il notevole numero di film e serie TV destinati ad uscire sulla piattaforma Disney+. Tra questi prodotti c'è anche la serie live-action Ms. Marvel, che seguirà le vicende di Kamala Khan (Iman Vellani), prima che faccia il suo debutto anche nel film The Marvels, in uscita negli USA a novembre 2022.

Intorno alla data di uscita dello show c’è poca chiarezza. Secondo alcune dichiarazioni ufficiali, il rilascio sarebbe destinato al 2022, ma non è stato fatto alcun accenno al periodo dell’anno nello specifico. Recentemente, però, un dettaglio al riguardo, arriva da uno degli attori che compongono il cast: Mohan Kapur. Nel rispondere ad un tweet di un fan, l'attore indiano potrebbe avere rivelato un'importante informazione.

Sir Ms Marvel kab dekhne ko milegi ?? — Chitransh Malvi (@chitranshmalvi) October 17, 2021

Nel post condiviso da Kapur è possibile leggere che, secondo lui, la serie TV sarà disponibile a partire da Giugno o Luglio del 2022. Questa data di uscita sarebbe al ridosso con quella del film The Marvels, quindi la relativa vicinanza tra le due uscite non appare così improbabile.

Ad ogni modo prima della chiusura dell’anno verrà concessa una piccola anteprima. Un primo teaser trailer dovrebbe essere pubblicato il prossimo 12 novembre.

Diretta da Sharmeen Obaid-Chinoy, Adil El Arbi, Bilall Fallah e Meera Menon (The Magicians), la serie live-action si focalizza sulle avventure di Kamala Khan, una teenager musulmana che idolatra i supereroi - Captain Marvel in particolare - e che usa i suoi poteri per combattere il crimine in Jersey City.

Ms. Marvel sarà disponibile sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Comic Book