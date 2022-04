Ms. Marvel: lo Spot TV svela nuove Clip della Serie TV Inedita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 54 minuti fa

Una clip di 30 secondi condivisa da Marvel Entertainment svela delle nuove scene di Mr. Marvel, che arriverà a giugno.

I Marvel Studios hanno una strategia di marketing molto specifica per le loro serie TV targate Disney+: di solito rilasciano un lungo trailer di prima occhiata e poi condividono brevi video per donare uno sguardo più specifico ai fan.

Il nuovo show ha come protagonista Kamala Khan (Iman Vellani), un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

In questo percorso di consapevolezza, la protagonista sarà aiutata da amici e parenti, in particolare da suo fratello maggiore Amir. Interpretato da Saagar Shaikh, il fratello di Kamala avrà un ruolo fondamentale nella narrazione.

Ms. Marvel è la prima eroina musulmana dell'MCU, proprio come la sua interprete Iman Vellani. Dopo il debutto nella serie TV l'8 giugno su Disney+, Kamala apparirà sul grande schermo in The Marvels, il cui debutto è previsto per il 2023.

Fonte: Comic Book